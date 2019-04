District 29-5A/30-5A Area Track Meet



Alice



BOYS



Team standings — 1. Calallen 106; 2. Veterans Memorial 104; 3. Carroll 82; 4. Alice 60; 5. Flour Bluff 57; 6. Gregory-Portland 46; 7. Laredo Martin 39; T-8. Moody and Tuloso-Modway, 26; 10. Miller 21; T-11. Port Lavaca Calhoun and Victoria East, 18; 13. Ray 17; 14. Victoria West 14; 15. King 4; 16. Laredo Cigarroa 2



High point — Tie: Shenandoah Price, Calallen and Dominique Vaughn, Carroll, 25 points



3,200 — 1. Christian Castillo, T-M, 9:58.22; 2. Hunter Dobbins, FB, 9:58.93; 3. Patrick Garza, VM, 10:00.18; 4. Jesus Rodriguez, Martin, 10:15.45; 5. Bryce Tomasek, VE, 10:35.11; 6. Samuel Salinas, Alice, 10:40.70



Shot put — 1. Noel Soliz, Carroll, 53-4.5; 2. Robert McDonald, Carroll, 48-1; 3. Deionte Thompson, Carroll, 46-8; 4. Caleb Harrington, Calhoun, 46-6; 5. Luke Youngblood, Calallen, 45-7; 6. Devin Winfrey, Alice, 44-10



Discus — 1. Seth Kelley, Calallen, 146-7; 2. Caleb Harrington, Calhoun, 145-10; 3. Daniel Garza, Calallen, 143-2; 4. Hunter Harrison, G-P, 140-6; 5. Scott Stratmann, VE, 140-5; 6. Ty Buchanon, Calallen, 139-0

Pole vault — 1. Jacob Thomas, G-P, 14-6; 2. Hunter Floerke, G-P, 13-6; 3. Justice McClure, Calallen, 12-0; 4. Jeramiah Pena, Calallen, 11-0; 5. Josef Davis, VM, 11-0; 6. Daegin Hamilton, Calhoun, 10-6



High jump — 1. Xavier Callandret, Miller, 6-6; 2. Rivers Roy, Calallen, 6-4; 3. Ethan White, VE, 6-0; 4. Cassius Clay, Miller, 6-0; 5. Ezekiel Moya, Moody, 6-0; 6. Tanner Larson, Calallen 5-10



Long jump — 1. Shenandoah Price, Calallen, 22-5.25; 2. Isaiah Aguilar, Alice, 21-2.5; 3. Ezekiel Moya, Moody, 21-2; 4. Xavier Dortch, King, 20-11.5; 5. Jayden Whitehead, T-M, 20-7; 6. Adraean Lloyd, Miller, 20-6.5



Triple jump — 1. Shenandoah Price, Calallen, 44-0; 2. Rivers Roy, Calallen, 43-9.75; 3. Damian Robles, VE, 43-7.5; 4. Andre Sanders, Carroll, 43-6.5; 5. Jacob Thomas, G-P, 42-1; 6. Michael Endres, Carroll, 41-10



400 relay — 1. Flour Bluff (Isaac Miles, Isaiah Reyes, Cougar Taylor, Sean Henson), 42.72; 2. Alice, 42.85; 3. Veterans Memorial, 42.86; 4. Calallen, 42.92; 5. Miller, 43.33; 6. Carroll, 43.45



800 — 1. Cody Fountain, G-P, 1:55.47; 2. Miguel Escamilla, Martin, 1:56.99; 3. Jakob Gunter, Carroll, 2:01.13; 4. Christian Gonzales, VM, 2:01.47; 5. Matthew Flores, VM, 2:02.76; 6. Gilbert Garcia, Cigarroa, 2:02.78



110 hurdles — 1. Justice McClure, Calallen, 15.38; 2. Clarence McGill, Moody, 15.43; 3. Brandon Mejorado, Martin, 15.84; 4. Mark Salinas, Alice, 16.33; 5. Justin Pancham, VM, 16.37; 6. Devin Reyes, Cigarroa, 16.39



100 — 1. Dominique Vaughn, Carroll, 11.04; 2. Isaiah Reyes, FB, 11.06; 3. RJ Salaiz, Alice, 11.34; 4. Joseph Meador, VM, 11.41; 5. William Garley, VE, 11.42; 6. Kyle McDonald, Ray, 11.46



800 relay — 1. Veterans Memorial (Jase Galbreath, Ryan Perez, Joey Perez, Joseph Meador), 1:29.47; 2. Alice, 1:30.30; 3. Calallen, 1:31.42; 4. Victoria West, 1:32.26; 5. Laredo Martin, 1:32.53; 6. Miller, 1:33.41



100-meter wheelchair — 1. Rico Garcia, VM, 24.49



400-meter wheelchair — 1. Rico Garcia, VM, 1:34.65



400 — 1. Cody Fountain, G-P, 51.08; 2. Parick Ficenec, Ray, 51.33; 3. Jacob Tremblay, VM, 51.60; 4. Noah Barrientez, T-M, 51.81; 5. Jerrick Gonzales, FB, 52.24; 6. Will Grubert, Calhoun, 52.59



300 hurdles — 1. Clarence McGill, Moody, 39.74; 2. Cougar Taylor, FB, 40.01; 3. Justice McClure, Calallen, 40.12; 4. Cesar Jimenez, Martin, 40.31; 5. Brevin Robles, Calhoun, 41.10; 6. Daniel Martinez, Carroll, 42.50



200 — 1. Dominique Vaughn, Carroll, 22.55; 2. Sean Henson, FB, 23.19; 3. Sammy Brito, VW, 23.33; 4. Ryan Perez, VM, 23.35; 5. Isaiah Reyes, FB, 23.36; 6. Dean Blondmonville, Martin, 23.53



1,600 — 1. Christian Castillo, T-M, 4:36.92; 2. Samuel Salinas, Alice, 4:38.02; 3. Patrick Garza, VM, 4:39.71; 4. Jakob Gunter, Carroll, 4:41.54; 5. Daniel Sanchez, Calhoun, 4:43.42; 6. Hunter Dobbins, FB, 4:51.13



1,600 relay — 1. Carroll (Ian Garcia, Benjamin Hinojosa, Jakob Gunter, Dominique Vaughn), 3:26.26; 2. Veterans Memorial, 3:26.29; 3. Laredo Martin, 3:28.05; 4. Ray, 3:28.58; 5. Calallen, 3:31.91; 6. Gregory-Portland, 3:33.92



GIRLS



Team standings — 1. Gregory-Portland 150; 2. Victoria West 85; 3. Veterans Memorial 61; 4. Tuloso-Midway 55; 5. Flour Bluff 50; 6. Port Lavaca Calhoun 43; 7. Alice 35; 8. Laredo Cigarroa 30; 9. Victoria East 28; 10. Ray 20; 11. Moody 17; 12. Laredo Martin 16; 13. Miller 10; 14. Carroll 9; 15. Calallen 6; 16. King 4



High point — Riley Floerke, Gregory-Portland, 37 points



3,200 — 1. Emme O’Donnell, Calhoun, 11:47.84; 2. Beyonce Hernandez, G-P, 11:50.51; 3. Samantha Gonzalez, Martin, 12:02.62; 4. Remi Parker, Calhoun, 12:18.34; 5. Isabella Garza, King, 12:54.63; 6. Elizabeth Herrick, T-M, 12:57.15



Discus — 1. Paris Watson, Miller, 118-7; 2. Maise Ondreas, Calhoun, 114-6; 3. Brejon Jupiter, Ray, 110-10; 4. Kenndara Grant, Ray, 105-6; 5. Julieann Sepulveda, Alice, 102-10; 6. Farran Suggs, G-P, 101-10



Shot put — 1. Kayla Escobar, Alice, 36-4.5; 2. Keniyah Lusk, VM, 36-0.5; 3. Marley Samone-Espinoza, G-P, 34-6.5; 4. Itzel Hinojosa, Cigarroa, 34-5.5; 5. Brandalyn Rice, VE, 34-3; 6. Julieann Sepulveda, Alice, 34-2.75



Pole vault — 1. Riley Floerke, G-P, 13-6; 2. Rachael Allen, VE, 9-6; 3. Amber Johnson, Calallen, 9-6; 4. Stacie Jorgensen, Flour Bluff, 9-6; 5. Kennedy Curtis, Flour Bluff, 8-6



High jump — 1. Colby Gonzalez, G-P, 5-4; 2. Maliha Crockett, G-P, 5-2; 3. Abby Barnett, VE, 5-2; 4. Morgan Little, FB, 5-0; 5. Kiah Barron, Carroll, 5-0; 6. Jasmine Dodson, Calhoun, 4-8



Long jump — 1. Riley Floerke, G-P, 18-0.75; 2. Ashley Harrison, G-P, 17-2.25; 3. Briaunna Thompson, Carroll, 17-1; 4. Isabella Miles, VM, 16-9; 5. Dailynn Zarate, VW, 16-8; 6. Colby Gonzalez, G-P, 16-3



Triple jump — 1. Riley Floerke, G-P, 37-5.75; 2. Michelle Hall, VM, 35-9; 3. April Polansky, FB, 35-1.5; 4. Eh Paw Paw, Calhoun, 35-1.25; 5. Ashley Harrison, G-P, 34-7.75; 6. Raven Pridgen-Spearman, FB, 34-6.75



400 relay — 1. Victoria West (Mariana Velasquez, Alyssa Smith, Lexi Morris, Toni Ramirez), 48.47; 2. Gregory-Portland, 49.33; 3. Moody, 50.32; 4. Laredo Cigarroa, 50.48; 5. Alice, 50.66; 6. Veterans Memorial, 51.05



800 — 1. Zara Richardson, VM, 2:24.27; 2. Daniella Contreras, Alice, 2:27.17; 3. Alexa Reyes, Cigarroa, 2:28.63; 4. Khylissa White, G-P, 2:28.74; 5. Keyli Lopez, Martin, 2:31.40; 6. Ciara Martinez, King, 2:33.50



100 hurdles — 1. Averie Griffith, G-P, 15.28; 2. April Polansky, FB, 16.12; 3. Ashley Harrison, G-P, 16.33; 4. Carrie Lacey, VW, 16.49; 5. Isabella Miles, VM, 17.13; 6. Ebonee Nation, Moody, 17.16



100 — 1. Alizah Villegas, T-M, 13.07; 2. Sawyer Broughton, VW, 13.09; 3. Abby Barnett, VE, 13.15; 4. Jeznie Chiwala, VM, 13.49; 5. Jayden Perez, VM, 13.60; 6. Kennedy Curtis, FB, 13.61



800 relay — 1. Victoria West (Sawyer Broughton, Alyssa Smith, Lexi Morris, Toni Ramirez), 1:44.33; 2. Tuloso-Midway, 1:45.24; 3. Gregory-Portland, 1:45.38; 4. Ray, 1:48.25; 5. Laredo Cigarroa, 1:49.00; 6. Veterans Memorial, 1:49.03



400 — 1. Rayven Pridgen-Spearman, FB, 58.90; 2. Mariana Velasquez, VW, 58.92; 3. Jacqueline Barrera, Alice, 1:00.45; 4. Lidia Lowe, Moody, 1:00.53; 5. Dailynn Zarate, VW, 1:01.20; 6. Zara Richardson, VM, 1:01.69



300 hurdles — 1. April Polansky, FB, 44.88; 2. Averie Griffith, G-P, 45.60; 3. Ashley Harrison, G-P, 46.89; 4. Cali Nims, FB, 47.89; 5. Grace Bliss, VM, 48.40; 6. Carrie Lacey, VW, 49.03



200 — 1. Alyssa Smith, VW, 25.99; 2. Jordyn Torre, T-M, 26.43; 3. Abby Barnett, VE, 26.51; 4. Roxana Macias, Cigarroa, 27.34; 5. Sawyer Broughton, VW, 27.57; 6. Briaunna Thompson, Carroll, 27.59



1,600 — 1. Emme O’Donnell, Calhoun, 5:17.60; 2. Samantha Gonzalez, Martin, 5:34.39; 3. Remi Parker, Calhoun, 5:36.02; 4. Alexa Reyes, Cigarroa, 5:40.72; 5. Beyonce Hernandez, G-P, 5:42.02; 6. Emily Trevino, King, 5:44.22



1,600 relay — 1. Tuloso-Midway (Danilee Cedillo, Alizah Villegas, HeavenLee Vasquez, Jordyn Torre), 4:00.36; 2. Veterans Memorial, 4:04.54; 3. Gregory-Portland, 4:06.05; 4. Victoria West, 4:06.77; 5. Alice, 4:08.52; 6. Ray, 4:13.30