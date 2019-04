REGION I-5A MEET

at PlainsCapital Park/Lowrey Field

Saturday's Results

GIRLS



Team totals: 1. Burleson Centennial, 80 points; 2. Amarillo, 70; 3. Fort Worth Chisholm Trail, 61; 4. Mansfield Legacy, 54; 5. Fort Worth Wyatt, 30; 6. Coronado, 23; 7. (tie) Aledo, El Paso Chapin, 21; 9. (tie) El Paso Eastlake, Randall, 20.

Field Events

Long jump: 1. Rachel Darden, Mansfield Legacy, 18 feet, 5 1/4 inches; 2. Deja Shaw Huckaby, Fort Worth Chisholm Trail, 18-3 1/4; 3. Savoria Anderson, Burleson Centennial, 18-2 1/4.

Shot put: 1. Meghan Tualamail, El Paso Chapin, 40-11; 2. Dionna James, Fort Worth Arlington Heights, 40-3 3/4; 3. Jada Jackson, Wichita Falls, 39-11 3/4; 5. Jizelle Eaton, Lubbock High, 38-3 1/2.

Pole vault: 1. Sierra White, Aledo, 10-6; 2. Katyrina Bush, Randall, 10-0; 3. Brooke Kaszynski, Denton, 10-0.

Running Events

400-meter relay: 1. Burleson Centennial (Jaelyn Tucker, Kertisa Amos, Kendahl Tucker, Amyria Walker), 46.35 (meet record; old record, Mansfield Legacy, 46.93 in Friday's preliminaries); 2. Fort Worth Chisholm Trail, 46.65; 3. Crowley, 47.17; 6. Monterey, 48.75.

800: 1. Angelina Lujan-Marrufo, El Paso Parkland, 2:16.80; 2. Jewel Baer, Amarillo, 2:17.23; 3. Abbigayle Gollihar, Abilene Wylie, 2:18.65.

100 hurdles: 1. Rainee Bowers, Mansfield Timberview, 14.40; 2. Precious Olantunji, FW South Hills, 14.67; 3. Amani Lawrence, Saginaw, 15.01.

100: 1. Deja Shaw Huckaby, FW Chisholm Trail, 11.86; 2. Christine Mallard, Mansfield Legacy, 11.93; 3. 3. Jaelyn Tucker, Burleson Centennial, 12.09.

800 relay: 1. Burleson Centennial (Savoria Anderson, Kertisa Amos, Toni Howard, Amyria Walker), 1:40.50; 2. Mansfield Legacy, 1:40.55; 3. Amarillo, 1:40.58.

400: 1. Diamond Lilly, Coronado, 57.46; 2. Sherifatu Sheriff, Amarillo Caprock, 57.55; 3. Bianca Parker, EP Del Valle, 58.30.

300 hurdles: 1. Symone Quiles, Amarillo, 44.77 (meet record; old record, Quiles, 45.14 in Friday's preliminaries); 2. Courtney Latham, Amarillo, 45.32; 3. Precious Olantunji, FW South Hills, 46.32.

200: 1. Deja Shaw Huckaby, FW Chisholm Trail, 23.82; 2. Alika Crawford, Mansfield Legacy, 24.65; 3. Diamond Lilly, Coronado, 25.17.

1,600: 1. Gracie Morris, Aledo, 5:15.26; 2. Aeriel Garcia, EP Eastlake, 5:19.21; 3. Cammy Jenkins, Lubbock-Cooper, 5:21.81.

1,600 relay: 1. Fort Worth Wyatt (A'Naiya Fletcher, Jazmin Barber, Arianna McCurin, Lauren Brown), 3:57.47; 2. Amarillo, 3:57.83; 3. FW Chisholm Trail, 4:00.30.

BOYS

Team totals: 1. Mansfield Legacy, 68 points; 2. Amarillo, 64; 3. Denton Ryan, 60; 4. Aledo, 50; 5. Mansfield Timberview, 48; 6. Lubbock-Cooper, 38; 7. Burleson Centennial, 32; 8. El Paso Hanks, 24; 9. El Paso Burges, 22; 10. Coronado, 19.

Field Events

High jump: 1. Caleb Wilborn, Coronado, 6-10 (meet record; old record, Mason Farley, Joshua, 6-8 in 2016); 2. Christian Matamoros, El Paso Burges, 6-7; 3. Monta Davis, Mansfield Legacy, 6-7.

Long jump: 1. DeCorian Clark, Fort Worth Wyatt, 24-8 1/2; 2. Myles Price, The Colony, 24-3 1/4; 3. Blair Conwright, Coronado, 23-1 1/4.

Discus: 1. Cooper McDonald, Justin Northwest, 168-5; 2. McCord Whitaker, Abilene Cooper, 165-1; 3. Zach Oyer, Denton Ryan, 164-1.

Running Events

400-meter relay: 1. Denton Ryan (Tray Smith, Austin Jordan, Billy Bowman, T.J. Walker), 40.92 (meet record; old record, Denton Ryan, 41.47 in 2018; 2. Aledo, 41.54; 3. Amarillo, 41.73.

800: 1. Michael Abeyta, El Paso Hanks, 1:53.54 (meet record; old record, Abeyta, EP Hanks, 1:55.15 in 2018; 2. Cooper Newsome, Amarillo, 1:54.61; 3. Nick Newby, Burleson Centennial, 1:55.68.

110 hurdles: 1. Tru Edwards, Mansfield Legacy, 14.36; 2. Nathan Franco, FW Chisholm Trail, 14.48; 3. Alec Ndiaye, Mansfield Timberview, 14.68; 6. Imari Jones, Coronado, 14.81.

100: 1. Ife Adeyi, Mansfield Legacy, 10.41; 2. T.J. Walker, Denton Ryan, 10.49; 3. Malik Williams, Denton Braswell, 10.50.

800 relay: 1. Denton Ryan (D.J. Allen, Austin Jordan, Stanley Nwosu, T.J. Walker), 1:26.34; 2. Amarillo, 1:26.98; 3. Burleson Centennial, 1:27.79; 4. Lubbock-Cooper, 1:28.

400: 1. Joshua White, EP Burges, 48.01 (meet record; old record, Brian Gonzales, EP Bel Air, 48.66 in 2015, Gabriel Woodard, 48.66 in 2018); 2. Cedric Williams, Mansfield Legacy, 48.86; 3. Alex Milian, EP El Dorado, 50.09.

300 hurdles: 1. Travis Bradley, White Settlement Brewer, 38.61; 2. Haven Hernandez, Lubbock-Cooper, 39.03; 3. Infant Jones, EP Parkland, 39.12.

200: 1. Ife Adeyi, Mansfield Legacy, 21.18; 2. Christian Gonzalez, The Colony, 21.65; 3. Nehemiah Martinez, Lubbock-Cooper, 21.91.

1,600: 1. Graydon Morris, Aledo, 4:23.20; 2. Michael Abeyta, EP Hanks, 4:23.68; 3. Ryan Shumaker, Grapevine, 4:23.90.

1,600 relay: 1. Amarillo (Damonze Woods, Beau Barker, Trey Thomas, Cooper Newsome), 3:17.55; 2. Lubbock-Cooper, 3:19.18; 3. Mansfield Timberview, 3:21.30.

REGION 1-4A MEET

at PlainsCapital Park/Lowrey Field

Saturday's Results

GIRLS

Team totals: 1. Canyon, 134 points; 2. Brownwood, 71; 3. Estacado, 60; 4. Wichita Falls Hirschi, 42; 5. Stephenville, 41; 6. Graham, 39; 7. Andrews, 26; 8. Dumas, 24; 9. Hereford, 22; 10. Monahans, Argyle, 20.

Field Events

Shot put: 1. Audrey Hughes, Canyon, 44 feet, 2 1/4 inches (meet record; old record, Kylie Hornback, Springtown, 37-9 in 2016); 2. Maci Irons, Monahans, 40-1; 3. Danielle Burns, Canyon, 37-3 1/2.

Pole vault: 1. Sierra White, Aledo, 10-6; 2. Katyrina Bush, Randall, 10-0; 3. Brooke Kaszynski, Dent High, 10-0.

Long jump: 1. Landri Withers, Stephenville, 17-8 3/4; 2. Genesis Coker, Lamesa, 17-6 1/4; 3. Aleyia Cotton, Brownwood, 17-1 1/2.

Running Events

400-meter relay: 1. Estacado (Ty'Trice Conor, Malaysia Paytn, Kui'Jett Childress, Za'Kaja Neloms), 47.79; 2. Wichita Falls Hirschi, 48.29; 3. Graham, 48.73.

800: 1. Gabi Davis, Canyon, 2:15.67 (meet record; old record, Kyra Young, Brownwood, 2:16.57); 2. Alexandria Johnson, Argyle, 2:16.17; 3. Kelsee Dudley, Canyon, 2:16.37.

100 hurdles: 1. Mackenzie Grimes, Canyon, 15.32; 2. Taylor McFarland, Godley, 15.43; 3. Alexandrea McClendon, Stephenville, 15.65; 5. Aaniya Hawkins, Estacado, 15.99.

100: 1. Breonna Campbell, Wichita Falls Hirschi, 12.02; 2. Za'Kaha Neloms, Estacado, 12.16; 3. Malaysia Payton, Estacado, 12.43.

800 relay: 1. Estacado (Ty'Trice Conor, Eboni Adams, Symphony Brown, Kui'Jett Childress), 1:42.04; 2. Graham, 1:42.79; 3. WF Hirschi, 1:43.96.

400: 1. Alyssa Harris, Canyon, 56.89 (meet record; old record, Kaitlyn Mathews, Big Spring, 57.22 in 2016); 2. Aleyia Cotton, Brownwood, 57.45; 3. Naialee Salcido, Andrews, 59.48.

300 hurdles: 1. Mackenzie Grimes, Canyon, 46.29; 2. Trinity Buitron, Brownwood, 46.36; 3. Maddison Hartman, Greenwood, 47.21; 5. Aaniya Hawkins, Estacado, 48.00.

200: 1. Summer Croxton, Graham, 24.99; 2. Joanna Trevizo, Dumas, 25.43; 3. Chloe Goodman, Stephenville, 25.92; 5. Eboni Adams, Estacado, 26.30.

1,600: 1. Sabbatha Taylor, Hereford, 5:22.36; 2. Breanna Stuart, Canyon, 5:26.34; 3. Alexandra Johnson, Argyle, 5:36.30; 4. Taryn Nobles, Snyder, 5:46.47.

1,600 relay: 1. Canyon (Whitney Willeford, Ryleigh Taylor, Caitlynne Speegle, Alyssa Harris), 3:58.68; 2. Brownwood, 4:02.87; 3. Andrews, 4:04.52.

BOYS

Team totals: 1. Brownwood, 84 points; 2. Canyon, 60; 3. Decatur, 54; 4. Andrews, San Elizario, 50; 6. Argyle, 41; 7. Springtown, 22; 8. (tie) Iowa Park, Snyder, Greenwood, Stephenville, 20.

Field Events

High jump: 1. Kyle Lindsey, Stephenville, 6 feet, 7 inches (meet record; old record, Andric Herrera, Fort Stockton, 6-7 in 2016); 2. Peyton Adams, Monahans, 6-6; 3. Anthony Garza, Vernon, 6-5.

Long jump: 1. A.J. McCarty, Brownwood, 22-8 1/2 (ties meet record; original record, Jeremiah Cooley, Big Spring, 22-8 1/2 in 2018); 2. Trey Cross, Greenwood, 22-1 1/4; 3. Dillon Carter, Argyle, 22-0 1/2.

Discus: 1. Jacob Mechler, Andrews, 183-4 (meet record; old record, Jacob Mechler, Big Spring, 174-0 in 2018); 2. Paxton Hair, Andrews, 175-4; 3. Isom Chandler, Monahans, 151-7.

Running Events

400-meter relay: 1. Decatur (Adam Martinez, Jackson Carroll, Shay Dubois, Will Quintana), 42.20; 2. Brownwood, 42.25; 3. Argyle, 42.43; 4. Snyder, 42.58; 6. Estacado, 42.72.

800: 1. Edwin Gomez, San Elizario, 1:55.70 (meet record; old record, Aaron Martinez, Big Spring, 1:56.83 in 2018); 2. Sloan Lewis, Burkburnett, 1:55.76; 3. Triston Read, Decatur, 1:56.91.

110 hurdles: 1. Tommy Bowden, Brownwood, 14.73; 2. James Rodriguez, Lamesa, 14.76; 3. Jeremiah Cooley, Big Spring, 15.30.

100: 1. Jadon Maddux, Bridgeport, 10.69; 2. Lawton Rikel, Canyon, 10.73 (10.727); 3. Adam Martinez, Decatur, 10.73 (10.729); 4. Gregory Williams, Snyder, 10.74 (10.731); 6. Zakari Quintanilla, Lamesa, 11.20.

800 relay: 1. Brownwood (Braden Jetton, Khyren Deal, Royshad Henderson, A.J. McCarty), 1:27.79; 2. Canyon, 1:27.96; 3. Iowa Park, 1:30.25.

400: 1. Pedro Vasquez, Fort Stockton, 49.15; 2. Jonathan Ramirez, Andrews, 50.07; 3. Rafe Butcher, Canyon, 50.56.

300 hurdles: 1. Griffin Brosowske, Perryton, 39.89; 2. Tommy Bowden, Brownwood, 40.52; 3. Jesus Rocha, Clint, 40.89.

200: 1. Braden Jetton, Brownwood, 21.43; 2. Jadon Maddux, Bridgeport, 21.71; 3. Luis Ortiz, Dumas, 22.28; 5. Zakari Quintanilla, Lamesa, 22.62.

1,600: 1. Edwin Gomez, San Elizario, 4:30.21; 2. Samuel Ashley, Canyon, 4:32.08; 3. Dorion Estrada, Dumas, 4:35.23; 4. Christian Escobedo, Snyder, 4:36.83.

1,600 relay: 1. Andrews (Derik Lujan, Jacob Lawson, Ramiro De Leon, Jonathan Ramirez), 3:22.44; 2. Decatur, 3:22.90; 3. Argyle, 3:23.65.

REGION I-3A MEET

at Elmer Gray Stadium, Abilene

Saturday's Results

GIRLS

Team totals: 1. Wall, 70 points; 2. Slaton, 60; 3. Presidio, Littlefield, 52; 5. Friona, 33; 6. Sonora, 32; 7. Canadian, 26; 8. Merkel, 24; 9. Breckenridge, 22; 10. Jacksboro, 21.

Field Events

Triple jump: 1. Daniella Valenzuela, Presidio, 39 feet, 4 1/2 inches; 2. Mackensie Wilson, Wall, 38-2 3/4; 3. Ta'Kaja Robinson, Slaton, 38-0 1/2.

High jump: 1. Trinity Tomlinson, Early, 5-7; 2. Samantha Rocha, Wall, 5-7; 3. Kylee Willis, Breckenridge, 5-7; 4. Alexi s Ivy, Dener City, 5-6; 5. Ari Villafranco, 5-4.

Discus: 1. Baylee Thompson, Jacksboro, 138-6; 2. Morton McKall, Eastland, 131-11; 3. Keely Durham, Muleshoe, 131-7.

Running Events

400-meter relay: 1. Slaton (Kamryn Gibbs, Zanady Coronado, Xazari Naylor, Ta'Kaja Robinson), 48.91; 2. Littlefield, 49.20; 3. Tulia, 49.53.

800 relay: 1. Slaton (Natali Soto, Zanady Coronado, Xazari Naylor, Ta'Kaja Robinson), 1:42.55; 2. Presidio, 1:44.56; 3. Friona, 1:45.28.

1,600 relay: 1. Wall (Maci Belles, Sawyer Lloyd, Shaylee Shiller, Jayden Fiebiger), 4:00.37; 2. Friona, 4:03.53; 3. Presidio, 4:05.29.

100: 1. D'Anna Smith, Littlefield, 11.61; 2. Jayslynn Reyes, Reagan County, 11.76; 3. Shiean Walters, Coleman, 12.32.

200: 1. D'Anna Smith, Littlefield, 24.01; 2. Jayslynn Reyes, Reagan County, 24.08; 3. Ta'Kaja Robinson, Slaton, 24.72.

400: 1. Jayden Fiebiger, Wall, 57.16; 2. Shiean Walters, Coleman, 57.44; 3. Torrye Tyler, Brock, 58.52; 4. Cooper Mitchell, Shallowater, 1:00.30; 6. Kate Williams, Idalou, 1:02.39.

800: 1. Jayden Fiebiger, Wall, 2:16.77; 2. Camille Harris, Sonora, 2:22.02; 3. Skylar Harris, Sonora, 2:23.19; 4. Madelyn Merrell, Idalou, 2:27.71.

100 hurdles: 1. Kaydin Pursley, Merkel, 14.54; 2. Trinity Tomlinson, Early, 14.88; 3. Salym Cook, Canadian, 14.90; 4. Cheyann Shadden, Abernathy, 14.98; 5. Ari Villafranco, Littlefield, 15.41.

300 hurdles: 1. Mackensie Bryan, Tuscola Jim Ned, 46.09; 2. Salym Cook, Canadian, 46.45; 3. Abby Zamzow, Bowie, 46.56; 4. Cheyann Shadden, Abernathy, 48.05.

1,600: 1. Hannah Spears, Holliday, 5:22.16; 2. Kylah Holland, Clyde, 5:25.48; 3. Taylor Limbaugh, Brady, 5:30.64; 6. Madelyn Merrell, Idalou, 5:41.98.

BOYS

Team totals: 1. Wall, 70 points; 2. Sonora, 54; 3. Slaton, 51; 4. Shallowater, 36; 5. Canadian, 34; 6. Brady, 30; 7. (tie) Tulia, Childress, Breckenridge, 26; 10. Abernathy, 20.

Field Events

Triple jump: 1. Jace Davis, Millsap, 46 feet, 10 1/4 inches; 2. Orlando Juarez, Kermit, 44-8 1/2; 3. Quevon McDaniel, Slaton, 44-8.

Discus: 1. Konner Wood, Holliday, 185-8; 2. Rhett Pennington, Canadian, 164-11; 3. Noah Laurent, Bushland, 162-8; 4. Bryson Daily, Abernathy, 160-9.

High jump: 1. Bill Koetting, Canadian, 6-5; 2. Abraham Bonilla, Spearman, 6-5; 3. Logan Lawhorn, Bowie, 6-5.

Running Events

400-meter relay: 1. Slaton (Elias Martinez, Zephron Ortiz, Tashawn Tipton, Kevondrick Gober), 43.03; 2. Wall, 43.25; 3. Sonora, 43.26; 6. Abernathy, 43.85.

800: 1. Orlando Romero, San Angelo Texas Leadership Charter Academy, 1:59.72; 2. Jorge Munoz, Shallowater, 1:59.88; 3. Brice Hardin, Peaster, 2:00.42.

110 hurdles: 1. Drake Holifield, Wall, 14.45; 2. Devan Simpson, Stanton, 14.73; 3. Bonner Brackeen, Paradise, 14.96.

100: Jack Marshall, Brady, 10.61; 2. Sutton Braden, Wall, 10.90; 3. Easton Clarkson, Abernathy, 10.94; 4. Kevondrick Gober, Slaton, 10.95.

800 relay: 1. Slaton (Elias Martinez, Zephron Ortiz, Tashawn Tipton, Kevondrick Gober), 1:29.22; 2. Tulia, 1:29.58; 3. Wall, 1:30.19.

400: 1. Angel Ruiz, Breckenridge, 49.26; 2. Tyler Richards, Nocona, 49.66; 3. David Massengale, Jacksboro, 49.73; 4. Izaiah Garibaldo, Brownfield, 50.64; 6. Nathaniel Cruz, Denver City, 50.98.

300 hurdles: 1. Drake Holifield, Wall, 39.50; 2. Jared Cummins, Childress, 39.82; 3. Weston Rollwitz, Ballinger, 40.81.

200: 1. Jack Marshall, Brady, 21.36; 2. Dre Yarbrough, Tulia, 21.96; 3. Easton Clarkson, Abernathy, 22.06; 6. Zephron Ortiz, Slaton, 22.45.

1,600: 1. Evan Shannon, Sonora, 4:24.18; 2. Jace Sanchez, Dimmitt, 4:30.79; 3. Brice Hardin, Peaster, 4:31.32.

1,600 relay: 1. Sonora (Wilson Johnson, David Delgado, Evan Shannon, Wesley Dutton), 3:21.57; 2. Shallowater, 3:21.69; 3. Presidio, 3:22.40.

REGION I-2A MEET

at South Plains College, Levelland

GIRLS

Field Events

Discus: 1. Bree Baker, Panhandle, 123 feet, 11 inches; 2. Rylee DeBord, Sunray, 122-1; 3. Sirena Minjarez, Seagraves, 115-11; 6. Aliana Gonzalez, Floydada, 104-8.

Pole vault: 1. Colbi Maurer, Iraan, 10-6; 2. Caroline Masters, Albany, 10-6; 3. TaraLee McKarns, Vega, 10-3.

Triple jump: 1. Bonnie Wilkinson, Roscoe Collegiate, 37-5 ½; 2. Zoe Webb, Vega, 36-10; 3. Bailey Maupin, Gruver, 36-2 ¾.

Running Events

400-meter relay: 1. Sunray (Hope Castillo, Olivia Grasse, Katelyn Hernandez, Lynzee Keys) 49.47; 3. Stamford 49.61.

800: 1. Jonnah Smith, Wink, 2:24.09; 2. Kyla Kane, Wellington, 2:24.37; 3. Allison Vaughn, Christoval, 2:24.50.

100 Hurdles: 1. Zoe Webb, Vega, 14.71; 2. Rese Schoonover, Stratford, 14.76; 3. Tylee Jo Bevel, Stamford, 15.96; 4. Machala Hengen, Post, 16.0.

100: 1. Kiana Brown, Floydada, 12.41; 2. Skyler Brooks, Miles, 12.41; 3. Lynzee Keys, Sundown, 12.59; 6. Avery Aleman, Hale Center, 12.80.

800-meter relay: 1. Sunray (Hope Castillo, Olivia Grasse, Faith Castilo, Katelyn Hernandez) 1:43.89; 2. Haskell 1:44.59; 3. Sundown 1:47.78.

400: 1. Macklynn Land, Panhandle, 59.77; 2. Kylie Ricketts, Floydada, 59.77; 3. Savannah Sumrall, Wellington, 59.81.

300 Hurdles: 1. Machala Hengen, Post, 46.32; 2. Rese Schoonover, Stratford, 46.90; 3. Victoria Dehanis, Eldorado, 47.56; 5. Bailey Chadwick, Farwell, 50.40; 6. CJ Lopez, Sundown, 50.66

200: 1. Macklynn Land, Panhandle, 25.20; 2. Emily Garcia, Forsan, 25.43; 3. Kiana Brown, Floydada, 25.72; 4. Tamaya Stroope, Tahoka, 26.26.

1,600: 1. Ashlyn Peralta, Sundown, 5:37.12; 2. Brayleigh McGill, Panhandle, 5:43.75; 3. Dylaney Weaver, Gruver, 5:45.66; 4. Alyzah McGlasson, Sundown, 5:49.72; 6. Alexa Rodriguez, Sundown, 6:00.93.

1,600-meter relay: 1. Sunray (Katelyn Hernandez, Hope Castillo, Faith Castillo, Olivia Grasse) 4:00.40; 2. Wellington 4:04.48; 3. Post 4:05.29.

BOYS

Field Events

High jump: 1. Roberto Trevizo, Farwell, 6 feet, 8 inches, 2. Kendell Dunn, New Deal, 6-2; 3. Caleb Hernandez, Cross Plains, 6-1.

Shot put: 1. Hunter Duggan, Winters, 48-7 ¼; 2. Jon Tucker, Farwell, 48-1 ¼; 3. Sterling Henderson, Farwell, 47-10 ¼; 4. Luke Holcombe, Floydada, 47-3 ¾; 5. Josiah Mendoza, Olton, 46-11 ½.

Triple jump: 1. Jalin Conyers, Gruver, 44-6 ¼; 2. Kendell Dunn, New Deal 44-3; 3. Jaren Adams, West Texas, 43-8 ¼.

Running Events

400-meter relay: 1. Post (Krece Kirkpatrick, Mauricio DeLuna, Taytem Thetford, Josiah Ward) 42.93; 2. New Deal 43.16; 3. Panhandle 43.19

800: 1. Steven Quintanilla, Sundown, 1:57.37; 2. Matt Valdivia, Hale Center, 2:01.19; 3. Manuel Torralba, Ozona, 2:01.23.

110 Hurdles: 1. Wade Halterman, Wink, 14.60 seconds; 2. Logan Harris, Wheeler, 15.07; 3. Carson Holt, Stamford, 15.22; 6. Miguel Braddock, New Deal 15.99.

100: 1. Jaykob Hernandez, West Texas, 10.72; 2. Ayden Rogers, Hale Center, 10.88; 3. Branyn Fluellen, Tahoka, 10.94; 5. Zane Gunter, Olton, 11.18.

800-meter relay: 1. New Deal (Javan Rodriguez, DK Blaylock, David Morgan, Derrick Delacruz) 1:31.30; 2. Sunray 1:31.32; 3. Stamford 1:32.41.

400: 1. John Holcomb, Wellington, 50.97; 2. Hesston Marshall, Wheeler, 51.79; 3. Matt Marin, Plains, 52.22; 5. Isaac Gonzalez, Sudan, 52.41; 6. AZ Soliz, New Deal, 52.98.

300 Hurdles: 1. Logan Harris, Wheeler, 40.57; 2. Jonah Villanueva, West Texas, 41.03; 3. Carson Holt, Stamford, 41.13; 5. Krece Kirkpatrick, Post, 41.87; 6. Andrez Suarez, Floydada, 42.55.

200: 1. DK Blaylock, New Deal, 22.31; 2. Ayden Rogers, Hale Center, 22.46; 3. Hesston Marshall, Wheeler, 22.90; 6. Javan Rodriguez, 23.18.

1,600: 1. Steven Quintanilla, Sundown, 4:37.43; 2. Ryan Robinson, Boys Ranch, 4:38.28; 3. Jose Moya, Eldorado, 4:52.51; 4. Josh DelaCruz, Bovina, 4:54.06.

1,600-meter relay: 1. Sunray (Rodrigo Gonzalez, Mason Overstreet, Wyatt Henry, Bryan Mendoza) 3:27.27; 2. Post 3:27.98; 3. Albany 3:30.72.

REGION I-1A MEET

at South Plains College, Levelland

Field Events

Discus: 1. Ashlyn Schilling, Follett, 111 feet, 5 inches; 2. Sydnee Hendrick, White Deer, 105-9; 3. Audry Gicante, Petersburg, 104-8; 4. Alicia Meadow, 97-4; 5. Zaelan Gloria, O'Donnell, 96-9.

Pole vault: 1. Riley Patterson, McLean, 10-9; 2. Jacie Fowler, New Home, 9-6; 3. Sydney Gonzales, Grady, 9-0; Brooklyn Belyeu, Ropes, 9-0.

Triple jump: 1. Sydney Ritter, Groom, 36-9 1/2; 2. Jacy Rowden, Wellman-Union, 34-8 1/2; 3. Mary Jane Huerta, Lorenzo, 34-0.

Running Events

400-meter relay: 1. Happy (Kenli Johnson, Rylee Johnson, Emily Berry, Abigail Drake) 50.93; 2. Borden County 51.99; 3. McLean 52.01.

800: 1. Kenli Johnson, Happy, 2:25.50; 2. Gracen Key, Wellman-Union, 2:27.77; 3. Chloe Trull, Ropes, 2:31.11; 5. Allyson Mixon, Welman-Union, 2:41.24; 6. Esmeralda Espinoza, Whiteface, 2:41.56.

100 Hurdles: 1. Chesna Harbert, Channing, 16.12; 2. Mattie Brumbelow, Borden County, 16.25; 3. Jordan Driver, Garden City, 16.28; 4. Daley Moore, Ropesv, 17.07.

100: 1. Sydney Ritter, Groom, 12.35; 2. Brianna Devereaux, Shamrock, 12.37; 3. Lanie Stapp, Claude, 12.80; 4. Angel Darden, Springlake-Earth, 12.93; 6. Gracie King, Ackerly Sands, 13.22.

800-meter relay: 1. Grady (Alyssa Lyon, Cristina Dyck, Skye Shock, Raina Short) 1:51.99; 2. Happy 1:53.45; 3. Ropesville 1:54.20.

400: 1. Rylee Johnson, Happy, 59.89; 2. Rayme Jones, Borden County, 1:02.62; 3. Autumn Byron, McLean, 1:03.15.

300 Hurdles: 1. Landry Morrow, Ackerly Sands, 46.94; 2. Cydney Lovato, Channing, 49.80; 3. Angelica Munguia, Garden City, 50.77; 5. Bryttn Nutt, Springlake-Earth, 52.58.

200: 1. Sydney Ritter, Groom, 25.54; 2. Brianna Devereaux, Shamrock, 26.11; 3. Emily Berry, Happy, 26.79; 5. Mary Jane Huerta, Lorenzo, 28.42.

1,600: 1. Chloe Trull, Ropesville, 5:34.50; 2. Gracen Key, Wellman-Union, 5:35.34; 3. Mattie Lovell, Claude, 5:35.72; 6. Madyson Horton, Wellman-Union, 6:03.58.

1,600-meter relay: 1. Happy (Bailee Baggerman, Emily Berry, Kenli Johnson, Rylee Johnson) 4:10.49; 2. Ackerly Sands 4:16.83; 3. Garden City 4:16.90.

BOYS

Field Events

High jump: 1. Jackson Davis, Happy, 6-2; 2. Brandel Brown, Whiteface, 5-10; 3. Amando Alegria, Garden City, 5-8; 4. David Boschman, Klondike, 5-8.

Shot put: 1. Coy Hammit, Adrian, 50-0 3/4; 2. Zane Allen, Borden County, 48-10 3/4; 3. Dillon Wright, Shamrock, 45-4; 5. Aaron Young, Klondike, 39-5 1/2.

Triple jump: 1. Carter Abney, New Home, 43-1 1/2; 2. Jackson Davis, Happy, 42-2 1/2; 3. Amando Alegria, Garden City, 41-2 1/2; 4. Rolando Arenas, Springlake-Earth, 41-2 1/4.

Running Events

400-meter relay: 1. Garden City (Hunter McMilan, Amando Alegria, Trae Jost, John Alegria) 43.83; 2. Shamrock 44.36; 3. White Deer 44.57.

800: 1. Riley Webb, Ackerly Sands, 2:02.83; 2. Parker Carson, Valley, 2:03.84; 3. Reece Kirby, Miami, 2:04.25; 5. Joe Cruz, Springlake-Earth, 2:05.72; 6. Juan Saavedra, Crosbyton, 2:10.58.

110 Hurdles: 1. Sam Addison, Ropes, 15.47; 2. Ramon Martinez, Hart, 16.31; 3. Cody Crump, Valley, 16.34; 5. Kutter Partington, Ropes, 16.71; 6. Rolando Arenas, Springlake-Earth, 17.30.

100: 1. Landon Clark, Crosbyton, 10.96; 2. Shea Jernigan, Shamrock, 11.15; 3. Brandel Brown, Whiteface, 11.17; 5. Matt Gonzales, Hart, 11.44; 6. Maverick Walters, Wellman-Union, 11.50.

800-meter relay: 1. Garden City (Hunter McMillan, Cirildo Mier, John Alegria, Amando Alegria) 1:31.71; 2. White Deer 1:32.77; 3. New Home 1:33.09.

400: 1. Jackson Davis, Happy, 50.50; 2. Eric Hill, Nazareth, 51.98; 3. Nash Stapp, Claude, 52.45; 5. Riley Webb, Ackerly Sands, 53.58; 6. Trace Goodman, Springlake-Earth, 53.76.

300 Hurdles: 1. Sam Addison, Ropes, 40.73; 2. Gage Freeman, White Deer, 40.97; 3. Kash Starkey, New Home, 41.08; 4. Rolando Arenas, Springlake-Earth, 42.88; 5. Kutter Partington, Ropes, 43.50.

200: 1. Ismael Jimenez, Booker, 22.83; 2. Jackson Davis, Happy, 23.0; 3. Amando Alegria, Garden City, 23.02; 4. Brandel Brown, Whiteface, 23.06.

1,600: 1. Alejandro Chavez, Hartley, 4:40.19; 2. Garett Birdsong, Channing, 4:53.12; 3. Hayden Stroope, Shamrock, 4:56.81; 4. Jaun Saavedra, Crosbyton, 4:56.85; 5. Brodey Yates, Wellman-Union, 5:00.31; 6. Kaleb LeClair, New Home 5:03.15.

1,600-meter relay: 1. Garden City (Hunter McMillan, Trae Jost, Raul Almazan, John Alegria) 3:33.09; 2. Ropes, 3:33.81; 3. Happy 3:34.45.