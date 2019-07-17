Wednesday

Jul 17, 2019 at 3:06 PM Jul 17, 2019 at 3:06 PM


• Laura Elizabeth Robinson and Tyler Scott Sanders

• James Brian Calaway and Kimberly Sherwood Smith

• Patrick Jonathan Dudley and Aysia Maree Henderson

• Stephanie Dione Cantu and Clayton Eugene Oswalt

• Donald Efren Obregon Diaz and Chantal Marie Mora

• Robyn Henry Byrd and John Paul Rogers

• Crisol Guadalupe Fuentes and Guillermo Colmenero Rodriguez

• Krystal Dawyn Otte and Mikel Trey Coale

• Ernesto Alfredo Chavez Jr. and Jocelyn Aaliyah Ruiz

• Alyssa Shyan Rodriguez and Stryder Thomas Lucero

• Naun Acevedo Jr. and Eduvijes Gil Escamilla

• Julia Jo Martinez and Jacob Ernesto Contreras

• Elizabeth Lynn Pruitt and Christopher Mark Coleman

• Darryl Dean Hartman and Katherine Marie Hartman

• Brittany Leigh Pentz and Martin Lee Peek