Note: All petitions have been verified to be voluntary.

• William Joost Murrell and Sheila Dawn Murrell. Amarillo. Chapter 13 nonbusiness/consumer.

• Ronald Delynn Patterson and Stefani Leane Patterson (aka Stefani Jewell, Stefani Hunt). Claude. Chapter 13 nonbusiness/consumer.

• Grier Daniel Rambo. Amarillo. Chapter 13 nonbusiness/consumer.

• Tiffany K. Morse. Amarillo. Chapter 7 nonbusiness/consumer.

• Aaron Christopher King. Amarillo. Chapter 7 nonbusiness/consumer.

• Bettye Kennedy Jordan. Claude. Chapter 7 nonbusiness/consumer.

• Charles Randall Green. Amarillo. Chapter 7 nonbusiness/consumer.

J• ames Thomas Varner (aka Jim Varner, Jimmy Varner) and May Malinda Varner (aka Mary Melinda Varner, Lindy Varner). Hereford. Chapter 7 nonbusiness/consumer.