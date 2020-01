Today

Smokin’ Joe D - 9 p.m., Cowboy Club, 15027 U.S. 75, 903-482-6325

Alcoholics Anonymous—6 p.m., 521 Rigsby St.

Al-Anon—7:15 p.m., 521 Rigsby St.

Saturday

Friends of Van Alstyne Library 1st Saturday Breakfast (sponsored by American Legion) - 7-10 a.m., Van Alstyne Community Center, 262 N. Preston St.

Thrush with Eyeliner - 9 p.m., Cowboy Club, 15027 U.S. 75, 903-482-6325

Alcoholics Anonymous- 10 a.m., 521 Rigsby St.

Sunday

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

Monday

First day to pick up city council candidate packets - City Hall, 152 N. Main St., 903-482-5426

Chamber of Commerce board meeting - 5:30 p.m., City Hall, 152 N. Main St.

Johnny Cooper - 6:30 p.m., El Patio Escondido, 495 W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

Tuesday

Public Library Board meeting- 6 p.m., Public Library, 151 W. Cooper St.

Economic Development Corporation meeting - 6:30 p.m., City Hall, 152 N. MainSt.

Alcoholics Anonymous- 6 p.m., 521 Rigsby St.

Wednesday

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

Thursday

Community Development Corp meeting -6:30 p.m., Welcome Center, 228 E. Marshall St.

Ladies Night, Chef Apollo and Crepes on the Go - 6-9 p.m., Cooley Bay Winery, 292 Cartwright Road, 469-408-7425

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

January 10

Karaoke - Cowboy Club, 15027 U.S. 75, 903-482-6325

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

Al-Anon - 7:15 p.m., 521 Rigsby St.

January 11

Paul Braden bluegrass band - Van Alstyne Senior Center, 112 S Main St., 903-482-6341

Stephen Pride - 6:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

Kolton Hall - 4 p.m., Cooley Bay Winery, 292 Cartwright Road, 469-408-7325

Karaoke - Cowboy Club, 15027 U.S. 75, 903-482-6325

Alcoholics Anonymous -10 a.m., 521 Rigsby St.

January 12

Craft Day - 3-6 p.m., Snowflake Bottle Craft, $10, Cooley Bay Winery, 292 Cartwright Road, 469-408-7425

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

January 13

Tom McElvain - 6:30-8:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

January 14

City Council meeting - 6:30 p.m., City Hall, 152 N. Main St.

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

January 15

First day to file for seats on City Council - City Hall, 152 N. Main St., 903-482-5426

First day to file for seats on ISD Board of Trustees - Administration Building, 1096 N. Waco St., 903-482-8802

Chamber of Commerce Networking Breakfast - 8 a.m., City Hall, 152 N. Main St.

Planning & Zoning Commission meeting - 6:30 p.m., City Hall, 152 N. Main St.

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

January 16

Senior Center Bingo - 12:30 p.m., Senior Center, 112 S. Main St., 903-482-6341

Anna and Van Alstyne Chambers of Commerce networking 6-7:30 p.m.; Ladies Night, Chef Apollo with Crepes on the Go, 6-9 p.m., Cooley Bay Winery, 292 Cartwright Road, 469-408-7425

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

January 17

Fritz Schultz - 9 p.m., Cowboy Club, 15027 U.S. 75, 903-482-6325

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

Al-Anon - 7:15 p.m., 521 Rigsby St.

January 18

Alcoholics Anonymous - 10 a.m., 521 Rigsby St.

Ray White - 6:30-8:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

Brad Purdom, Tim Usrey - 9 p.m., Cowboy Club, 15027 U.S. 75, 903-482-6325

January 19

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

January 20

Van Alstyne ISD Board of Trustees - 7 p.m., Administration Building, 1096 N. Waco St.

Winding Road Book Club - Noon, Van Alstyne Public Library, 151 W Cooper St.

Austin Michael - 6:30-8:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

January 21

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

January 22

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

January 23

Bingo - 12:30 p.m., Senior Center, 112 S. Main St., 903-482-6341

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

Ladies Night, Chef Apollo with Crepes on the Go - 6-9 p.m., Cooley Bay Winery, 292 Cartwright Road, 469-408-7425

January 24

Karaoke - Cowboy Club, 15027 U.S. 75, 903-482-6325

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

Al-Anon - 7:15 p.m., 521 Rigsby St.

January 25

Alcoholics Anonymous - 10 a.m., 521 Rigsby St.

Greg Guymon Duo - 6:30-8:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

Austin Michael - 5-8 p.m., with Chef Apollo and Crepes on the Go, Cooley Bay Winery, 292 Cartwright Road, 469-408-7425

Karaoke - Cowboy Club, 15027 U.S. 75, 903-482-6325

January 26

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

January 27

Big Joe Walker - 6:30-8:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

January 28

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

January 29

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

January 30

Senior Center Bingo - 12:30 p.m., Senior Center, 112 S. Main St., 903-482-6341

Ladies Night, Chef Apollo with Crepes on the Go - 6-9 p.m., Cooley Bay Winery, 292 Cartwright Road, 469-408-7425

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

January 31

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

Al-Anon - 7:15 p.m., 521 Rigsby St.

February 1

Friends of the Library 1st Saturday Breakfast - 7-10 a.m., Van Alstyne Community Center, 262 N. Preston St.

Scott Sean White - 6:30-8:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

Blues Extravaganza - 9:30 p.m., Cowboy Club, 15027 U.S. 75, 903-482-6325

Alcoholics Anonymous - 10 a.m., 521 Rigsby St.

February 2

Alcoholics Anonymous - 6 pm, 521 Rigsby St.

February 3

Tony Ramey - 6:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

February 4

Public Library Board meeting - 6 p.m., Library, 151 W Cooper St.

Economic Development Board meeting - 6:30 p.m., City Hall, 152 N. Main St.

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

February 5

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

February 6

Ladies Night, Chef Apollo with Crepes on the Go - 6-9 p.m., Cooley Bay Winery, 292 Cartwright Road, 469-408-7425

Senior Center Bingo - 12:30 p.m., Senior Center, 112 S. Main St., 903-482-6341

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

February 7

Karaoke - Cowboy Club, 15027 U.S. 75, 903-482-6325

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., open discussion meeting, 521 Rigsby St.

Al-Anon - 7:15 p.m., 521 Rigsby St.

February 8

Zach Pohl - 6:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

Karaoke - Cowboy Club, 15027 U.S. 75, 903-482-6325

Chuck Wills Band - Van Alstyne Senior Center, 112 S Main St., 903-482-6341

Alcoholics Anonymous - 10 a.m., 521 Rigsby St.

February 9

Alcoholics Anonymous - 6 pm, 521 Rigsby St.

Febrruary 10

Justin Pickard - 6:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

February 11

City Council regular meeting - 6:30 p.m., City Hall, 152 N. Main St.

Alcoholics Anonymous - 6 pm, 521 Rigsby St.

February 12

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

F ebruary 13

Senior Center Bingo - 12:30 p.m., Senior Center, 112 S. Main St., 903-482-6341

Community Development Corporation meeting - 6:30 p.m., Welcome Center, 228 E Marshall St.

Ladies Night, Chef Apollo with Crepes on the Go - 6-9 p.m., Cooley Bay Winery, 292 Cartwright Road, 469-408-7425

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

February 14

Karaoke - Cowboy Club, 15027 U.S. 75, 903-482-6325

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

Al-Anon -7:15 p.m., 521 Rigsby St

February 15

Duck Creek Duo - 6:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

Bryan Adam Joyner - 9 p.m., Cowboy Club, 15027 U.S. 75, 903-482-6325

Alcoholics Anonymous - 10 a.m., 521 Rigsby St.

February 16

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

February 17

Big Joe Walker - 6:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

Winding Road Book Club - Noon, Van Alstyne Public Library, 151 W. Cooper St.

February 18

City Council regular meeting - 6:30 p.m., City Hall, 152 N. Main St.

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

February 19

Planning and Zoning Commission meeting - 6:30 p.m., City Hall, 152 N. Main St.

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

February 20

Senior Center Bingo - 12:30 p.m., Senior Center, 112 S. Main St., 903-482-6341

Anna and Van Alstyne Chambers of Commerce networking, 6-7:30 p.m.; Ladies Night, Chef Apollo with Crepes on the

Go, 6-9 p.m., Cooley Bay Winery, 292 Cartwright Road, 469-408-7425

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

February 21

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

Al-Anon - 7:15 p.m., 521 Rigsby St.

February 22

Larry Martin - 6:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

Bent Creek Trio - 5-8 p.m., Cooley Bay Winery, 292 Cartwright Road, 469-408-7425

Alcoholics Anonymous - 10 a.m., 521 Rigsby St.

February 23

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

February 24

Bent Creek Duo - 6:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

February 25

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

February 26

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

February 27

Senior Center Bingo - 12:30 p.m., Senior Center, 112 S. Main St., 903-482-6341

Ladies Night, Chef Apollo with Crepes on the Go - 6-9 p.m., Cooley Bay Winery, 292 Cartwright Road, 469-408-7425

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

February 28

Alcoholics Anonymous - 6 p.m., 521 Rigsby St.

Al-Anon - 7:15 p.m., 521 Rigsby St.

February 29

Reid Perry - 6:30 p.m., El Patio Escondido, W. Van Alstyne Parkway, 903-482-5588

Alcoholics Anonymous - 10 a.m., 521 Rigsby St.

